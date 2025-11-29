A valentia e a entrega não foram suficientes para evitar o rebaixamento do Juventude

Taliari (C) foi um dos símbolos positivos desta reta final da Série A. Porthus Junior / Agencia RBS

No jogo que sacramentou o rebaixamento do Juventude, o torcedor aplaudiu o time na saída do gramado. E não foi aquele aplauso irônico ou de deboche. Após o empate em 1 a 1 com o Bahia, os jaconeros viram em campo um time que se doou, se entregou até o último minuto em busca da virada que garantiria uma sobrevida. O gol não veio, e talvez essa partida seja uma síntese do que foi a equipe nesta reta final.

É fato que o Juventude tem um orçamento inferior aos seus rivais na Série A, e a qualidade e o poder de investimento pesam em muitos momentos. Porém, especialmente no primeiro turno, o clube como um todo esteve abaixo do que poderia fazer. Lutou menos, se entregou fácil demais em alguns jogos, e se apequenou em goleadas longe de casa.

Depois da chegada de Thiago Carpini os números não foram tão melhores, mas o que se viu em campo foi um Juventude muito mais competitivo, organizado, valente. A valentia que se viu diante do Bahia já foi uma tônica nas partidas anteriores, e pode ser personificada em nomes como Mandaca e Taliari, jogadores que subiram com o time para a elite e hoje estão fazendo parte deste momento ruim.

O rebaixamento é uma marca negativa, mas o Juventude está longe de estar em um momento decadente. Se estruturou, ganhou corpo e vai voltar à Série B muito maior do que quando saiu da última vez.