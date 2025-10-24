Um clássico que pode mudar a rota do Juventude nas últimas rodadas da Série A

Sob o comando de Thiago Carpini, equipe somou cinco pontos em seis partidas como visitante. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Confiança é uma palavra que tem sido muito repetida a cada pós-jogo do Juventude neste Brasileirão. Especialmente depois da chegada de Thiago Carpini. É que em um grupo que precisa sempre estar com a corda esticada para jogar de igual para igual com os principais times do país, não dá para esmorecer em nenhum momento.

E essa talvez seja a terceira etapa vivenciada pelo técnico neste retorno ao Alfredo Jaconi. Primeiro, veio a energia inicial criada pela mudança de comando, com ótimos resultados, uma postura melhor em campo e a aproximação do 16º colocado. Depois, sete jogos sem vitórias, e novamente um time que perdeu pontos importantes, especialmente dentro de casa, contra Inter e Fortaleza.

A energia baixou, a confiança parecia sumir. Veio então a vitória magra diante do Bragantino, na última rodada. E a esperança ressurgiu. Só que ela precisa de um ingrediente extra para ser totalmente renovada. Uma vitória grande, fora de casa, diante de um rival gaúcho.

Por isso, a partida contra o Grêmio, neste domingo, pode sim definir a rota do Juventude para as oito rodadas finais. Não será um resultado definitivo, mas, especialmente se o time conseguir reproduzir os bons momentos que teve contra Vitória, Ceará, Atlético-MG e até o Fluminense, ganha mais moral para os desafios que vem pela frente.