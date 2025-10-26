Só um milagre vai manter o Juventude na elite em 2026

Marcos Paulo não conseguiu evitar o segundo gol de Carlos Vinícius. Jeff Botega / Agencia RBS

A cada rodada que passa, o Juventude dá sinais de que uma recuperação na reta final do Brasileirão ganharia contornos de milagre. Depois de uma vitória suada contra o Bragantino, o que se imaginava era um desempenho na Arena que pudesse aumentar a confiança dentro do Alfredo Jaconi. Não foi nem de longe o que se viu.

O time alviverde tem direito sim de reclamar do pênalti marcado em Alysson. Mas também escapou de perder Jadson e, principalmente, Alan Ruschel expulsos ainda na primeira etapa.

Além disso, o lance que determinou o 1 a 0 no placar não pode mascarar outra atuação abaixo do que apresentou o adversário, com pouca criatividade no meio-campo, um centroavante pouquíssimo participativo e uma defesa que tem vazado em momentos decisivos.

Levar o segundo gol logo no começo da segunda etapa e após a substituição tripla de Carpini, após duas boas chances com Taliari e Giovanny, são sinais claros de que o time ainda faz muito força para sair de situação delicadas. Falta confiança e, principalmente, qualidade.

O Juventude vai continuar lutando, mas a cada rodada que passa a situação fica ainda mais difícil. Os dois próximos rivais em casa são Palmeiras e Cruzeiro, só para se ter uma ideia do problemão.

A grande missão a partir de agora é, jogo a jogo, tentar minimizar o dano e tentar chegar vivo nas rodadas finais. Hoje, após a derrota contra o Grêmio, esse é um cenário cada vez mais improvável.