Para recuperar os pontos perdidos em casa, Juventude precisará de uma façanha em São Paulo

Equipe alviverde treinou no novo gramado sintético do CT. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude teve três confrontos diretos em sequência. E somou apenas dois pontos. Agora, precisará surpreender algum gigante para se reaproximar da saída do Z-4.

A derrota de virada para o Fortaleza certamente ainda incomoda o torcedor e o grupo alviverde. Porém, não há tanto tempo para se lamentar, e a tentativa de recuperação precisará vir com tons de façanha. Afinal, mesmo com muitos desfalques no time de Abel Ferreira, vencer o Palmeiras fora de casa é uma missão para poucos clubes na América do Sul.

Só que, diante da atual situação na tabela, não há outra saída para o Juventude. Seja contra o Palmeiras ou o Fluminense, na próxima quinta-feira, a equipe de Thiago Carpini terá de passar por cima da superioridade técnica do rival para tentar um resultado que sustente o time na briga para sair da zona de rebaixamento.