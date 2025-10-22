O sonho da permanência para o Juventude passa por derrubar o tabu da Arena

Antes da partida contra o Bragantino, na transmissão do Futebol da Gaúcha, cheguei a comentar que aquele duelo seria um divisor de águas. Um jogo para saber se o Juventude iria continuar lutando pela permanência ou apenas cumprir tabela na reta final da Série A.
A vitória deu uma pequena, mas importante, dose de esperança ao torcedor, que talvez só realmente acredite em uma reviravolta caso o time de Thiago Carpini quebre o tabu na Arena e consiga derrotar o Grêmio no domingo.
Mesmo com todas as suas limitações, o Juventude tem feito bons enfrentamentos fora de casa desde a chegada de Carpini. A exceção foi a partida diante do Mirassol e Palmeiras, onde a equipe criou pouco e foi totalmente controlada.
Diante do Grêmio, só fazer um bom jogo pode ser pouco. Em um clássico estadual, o Juventude terá de repetir a organização defensiva e ser mais letal quando as oportunidades aparecerem. A volta de Luan Freitas e Jandrei são boas notícias para encarar o Tricolor, que também tem oscilado muito na competição, mas teve, com as chegadas de Arthur, Noriega e Carlos Vinícius um importante acréscimo de qualidade e experiência.