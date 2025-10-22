Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

No domingo
Opinião

O sonho da permanência para o Juventude passa por derrubar o tabu da Arena

Equipe alviverde nunca conseguiu sair da casa gremista com uma vitória. Times se enfrentam pela 30ª rodada do Brasileirão

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS