O sonho da permanência para o Juventude passa por derrubar o tabu da Arena

Equipe alviverde terá retornos importantes para o jogo na Arena. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

Antes da partida contra o Bragantino, na transmissão do Futebol da Gaúcha, cheguei a comentar que aquele duelo seria um divisor de águas. Um jogo para saber se o Juventude iria continuar lutando pela permanência ou apenas cumprir tabela na reta final da Série A.

A vitória deu uma pequena, mas importante, dose de esperança ao torcedor, que talvez só realmente acredite em uma reviravolta caso o time de Thiago Carpini quebre o tabu na Arena e consiga derrotar o Grêmio no domingo.

Mesmo com todas as suas limitações, o Juventude tem feito bons enfrentamentos fora de casa desde a chegada de Carpini. A exceção foi a partida diante do Mirassol e Palmeiras, onde a equipe criou pouco e foi totalmente controlada.