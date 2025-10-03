O Juventude só poderá fechar o domingo satisfeito se vencer o Fortaleza

Time do goleiro Jandrei vai em busca de uma vitória que não vem em casa há três jogos. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

Depois de um início empolgante, de derrotas naturais pela diferença na tabela e de dois empates com sentimentos distintos, pela forma como foram conquistados, o Juventude de Thiago Carpini terá neste domingo um divisor de águas. Restam 13 duelos para o final do Brasileirão, e o time alviverde não pode se dar ao luxo de tropeçar outra vez dentro do Alfredo Jaconi.

E não se trata apenas de um olhar rápido pra tabela. É entender o contexto desta reta final, o momento do Fortaleza, adversário direto na briga para sair do Z-4, e o próprio momento do Juventude, que precisa vencer para encostar na turma que está fora da zona do rebaixamento, e assim garimpar um ponto de autoconfiança para os desafios duros que virão pela frente.

Restam seis jogos para o Ju no Alfredo Jaconi, e olhando só pra tabela, o deste domingo é aquele que pode ser considerável mais acessível. Depois, derrotar Palmeiras e Cruzeiro, por exemplo, entraria na lista de epopeias ou surpresas, mesmo dentro de casa.