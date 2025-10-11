Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Sem vencer no quadrangular
Opinião

O Caxias não mereceu o acesso à Série B

Depois de fazer uma grande primeira fase, equipe caiu de produção na reta final e não conseguiu os resultados positivos para retornar à segunda divisão

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS