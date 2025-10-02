O Caxias de Júnior Rocha precisa reencontrar o caminho dos gols

Treinador deve fazer novas mudanças no setor ofensivo. Vitor Soccol / S.E.R. Caxia / Divulgação

Será uma decisão pela sobrevivência. Após serem derrotados em casa na última rodada, Caxias e São Bernardo têm algo em comum além da pontuação e da pressão sob os dois times. Afinal, ou eles vencem no domingo ou podem dar adeus ao sonho do acesso.

Tidos como favoritos do Grupo B, os dois times que duelam em São Bernardo do Campo não conseguiram mostrar no quadrangular a mesma eficiência da primeira fase. E, do lado grená, talvez a maior questão em jogo seja justamente a capacidade de ser mais eficiente no setor ofensivo.

Aquele que foi o melhor ataque da competição nos 19 primeiros jogos não apareceu nos quadrangulares. Os duelos estão mais competitivos, as chances ficaram mais escassas, mas há também uma gigante falta de aproveitamento do Caxias. Diante do Londrina, o time fez um bom primeiro tempo, mas não saiu do zero.

Welder vem sendo o escolhido para iniciar como centroavante, mas está longe de dar uma resposta positiva. Do lado esquerdo, Iago e Igor Torres também não têm contribuído. Quem se salva é Calyson, o mais produtivo deles, e Jhonatan Ribeiro, que marcou o golzinho solitário desta segunda fase em Londrina.

O fato é que Júnior Rocha terá de achar uma solução para o Caxias voltar a ser eficiente. E isso não passa só pelos atacantes, mas por um aproveitamento dos defensores nas bolas paradas ou dos meias em finalizações de média distância.