Mais uma noite cruel na cartilha de rebaixamento do Juventude

Time de Nenê jogou melhor que o Flu, mas acabou derrotado no Rio. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

Existe uma cartilha, não escrita formalmente, de jogos simbólicos, fatos e momentos que constroem a trajetória de um time que acaba rebaixado no Brasileirão. E o desfecho da partida entre Fluminense e Juventude pode ganhar um capítulo dentro desse cenário para a equipe alviverde.

Os comandados de Thiago Carpini faziam uma partida interessante no Maracanã. Mesmo com suas limitações, os desfalques defensivos e a falta de alternativas para mudar o jogo, o Ju era quem levava mais perigo ao gol adversário. Colocou bola na trave com Giovanny e teve, pelo menos, outras duas chances de marcar.

O Fluminense, dono da casa, não acertou um chute sequer na meta de Jandrei. Isso até os 50 minutos do segundo tempo. O goleiro do Ju segurou por 10 segundos a bola em suas mãos e ofereceu o escanteio ao rival. Depois, socou a bola para fora da área na cobrança. Só que, no rebote, Riquelme cruzou e a lei do ex se fez presente de forma cruel. Um voleio acrobático de Thiago Silva, sem pegar em cheio na bola, mas acertando o ângulo. 1 a 0 Fluminense.

É mais uma derrota dolorida. O sétimo jogo sem vitórias e, mais do que isso, a distância para sair do Z-4 ficando cada vez mais fora do alcance. Restam 10 jogos e o Juventude precisaria de, pelo menos, 20 pontos.