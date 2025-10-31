Juventude vai em busca de um feito tão extraordinário quanto a virada do Palmeiras na Libertadores

Time de Gilberto precisará se superar para ter chances de vencer o Palmeiras. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Será preciso uma atuação extraordinária. Ou, pelo menos, um desempenho muito acima do que o Juventude tem apresentado neste Brasileirão para o time alcançar o resultado que precisa diante do Palmeiras, domingo, no Alfredo Jaconi. Pelo cenário na tabela, não adianta mais empatar ou só jogar bem. É preciso vencer.

E, mesmo para o torcedor mais otimista, é difícil de acreditar em algo positivo. Primeiro porque o Juventude não tem conseguido empolgar ou fazer frente aos principais times do país. Depois, para os jaconeros que acompanharam a virada história do time de Abel Ferreira nas semifinais da Libertadores, a preocupação só aumentou.

Mesmo que preserve alguns titulares, como fez no jogo atrasado do primeiro turno em São Paulo, o Palmeiras é muito favorito. Se por um lado esse não é um adversário direto ou o campeonato pelo qual o Juventude disputa, por outro, se quiser continuar sonhando com a permanência, a equipe de Thiago Carpini precisará tirar algum coelho da cartola, mudar uma rota que parece naturalmente construída, com os tropeços em casa diante de Inter e Fortaleza, por exemplo.