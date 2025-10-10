Como o Caxias de 2025 vai querer ser lembrado?

Júnior Rocha tenta levar o Grená ao segundo acesso nacional. Ulisses Castro / Agencia RBS

O histórico recente não traz tanta esperança ao torcedor. Mas, há quem também acredite que, depois de somar apenas três pontos em cinco jogos no quadrangular, e manter as chances de acesso, por que não confiar na Série B de 2026?

O jogo deste sábado, contra o Floresta, definirá também como o Caxias de 2025 vai ser lembrado. O time grená conquistou seus objetivos iniciais no Gauchão e na Copa do Brasil, mesmo com algumas turbulências. Na largada da Série C, trocou o comandante e viu a chegada de Júnior Rocha mudar todas as perspectivas de continuidade do ano.

O time que primeiro queria brigar para não cair emendou vitórias em sequência e garantiu a classificação à segunda fase com sobras, de forma antecipada. Mesmo que entrasse em um novo campeonato nos quadrangulares, a confiança interna era gigante.

Só que, no momento decisivo, o Caxias não engrenou como fez na primeira fase. Três empates no primeiro turno e duas derrotas em sequência até a última partida da temporada.

Neste sábado, existem três possibilidades. Na primeira, em caso de revés ou empate, a frustração será muito maior e a tendência é de que os protestos do torcedor ecoem no Centenário após o time que foi líder acabar como lanterna.

No que pode ser considerado um meio-termo, o Caxias faz a sua parte. Vence o Floresta, mas não consegue o acesso. A frustração também virá, com certeza, mas talvez será minimizada pelo último ato.

E, claro, existe a glória, a volta por cima de quem acreditou muito, até o final. Vitória no Centenário e vitória do Londrina sobre o São Bernardo. Os resultados combinados garantem ao Caxias o retorno à Série B após 20 anos. Recados pra quem não acreditava, choro na arquibancada e uma festa jamais vista em uma decisão no Centenário.

E aí, como será a última imagem deixada pelo Caxias em 2025?