Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Último ato
Opinião

Como o Caxias de 2025 vai querer ser lembrado?

Equipe grená fecha sua participação na Série C neste sábado e vai em busca do segundo acesso nacional da história do clube

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS