Caxias fez uma escolha interessante com Fernando Marchiori

Novo treinador será apresentado na próxima semana. Giovana Randi / Primavera / Divulgação

O departamento de futebol do Caxias pensou fora da caixa. Saiu daquela lista trivial de nomes com passagens pelo futebol gaúcho e caxiense, e optou por Fernando Marchiori para ser o comandante da equipe em 2026.

Por não ter acompanhado de perto o seu trabalho em outro momento, o principal ponto na avaliação na contratação está no currículo extenso, e vitorioso, do treinador até aqui. Será a primeira experiência de Marchiori no futebol gaúcho, o que certamente pesou para a sua vinda, já que o mercado do Sul é sempre muito visado pelo treinadores em busca de ascensão.

Com boas passagens por clubes do Nordeste, do Centro-Oeste e especialmente em São Paulo, o técnico traz uma bagagem interessante e um conhecimento de mercado que poderá ser muito importante para o Caxias formar um elenco competitivo. A Série A-2 do Paulistão, onde Marchiori passou na última temporada, sempre é um mercado interessante na busca por jovens jogadores e atletas que são mais experientes e querem reconquistar protagonismo.