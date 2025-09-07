Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Série C
Opinião

Um jogo ruim com um grande resultado para o Caxias no Ceará

Agora, no Centenário, time de Júnior Rocha precisará confirmar o seu poderio para arrancar 

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS