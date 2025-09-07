Um jogo ruim com um grande resultado para o Caxias no Ceará

Jogo no Domingão foi de muitas disputas no meio-campo e poucas chances claras de gol. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

O Caxias competitivo e organizado voltou na primeira rodada do quadrangular decisivo da Série C. Porém, faltou um algo a mais, um pouco mais de qualidade para sair com um resultado melhor do que o empate em 0 a 0 com o Floresta.

Mesmo longe de apresentar os melhores momentos que teve, até mesmo fora de casa na competição, o time grená soube segurar o ímpeto do adversário e, nos momentos decisivos do jogo contou com o VAR, no impedimento que anulou o gol de Gustavo Xuxa, com o volante Vini Guedes, que salvou em cima da linha após cobrança de falta, e o goleiro Thiago Coelho, que fez uma defesaça na cabeçada de Romarinho.

O resultado deixa os quatro times do Grupo A em igualdade. E talvez esse era o principal ponto em Horizonte: não sair atrás na corrida pelo acesso. Ao mesmo tempo, Júnior Rocha poderá fazer as avaliações necessárias em cima de necessidades coletivas. A dupla Lorran e Vini Guedes ainda pareceu desencaixada. Welder teve muita dificuldade para segurar a bola no campo de ataque e Iago pouco apareceu com protagonismo.