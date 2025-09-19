Quem podem ser os protagonistas para o Caxias confirmar o acesso

Iago, de cabelo descolorido, ainda é o artilheiro da equipe na competição. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Quando subiu da Série D para a Série C, o atacante Eron foi peça determinante para a conquista grená. Não marcou apenas o gol do acesso, mas foi fundamental em outros jogos da campanha que culminou com a partida histórica no Rio de Janeiro.

Na primeira fase da Série C deste ano, o Caxias teve como premissa a força coletiva. Em diferentes jogos, os atores de maior destaque se alternaram. Nas grandes defesas de Thiago Coelho, nos latereios de Thiago Ennes, na qualidade de Tomas Bastos ou nos gols de Iago, o time de Júnior Rocha construiu uma campanha sólida e, até certo ponto, tranquila para chegar ao quadrangular decisivo.

Só que agora é preciso que os protagonistas ganhem voz. Restam quatro jogos e, de certa forma, o Caxias não conseguiu reprisar até agora o que fez na etapa classificatória. Não marcou gols, o time parece travado, sem a mesma engrenagem, com o perdão do trocadilho.

É hora de Iago voltar a chamar o jogo pra si. É o momento de Tomas Bastos reaparecer com sua liderança de camisa 10. Chegou a vez, até mesmo, de algum protagonista inesperado, como os recém-contratados Giovane Gomez e Igor Torres, ou o voluntarioso Mossoró.