O Juventude vai precisar mais do que confiança e organização para deixar o Z-4

Fora de casa, time alviverde sofreu segunda derrota seguida na Série A. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Na tarde ensolarada deste domingo, o Juventude se deparou com uma equipe extremamente organizada e eficiente. E constatou a diferença e os motivos para a diferença na tabela. Além disso, entendeu, mais uma vez, que precisará de muito mais do que a confiança apresentada após a chegada de Thiago Carpini para deixar o Z-4.

Foi a pior atuação da equipe desde que o técnico assumiu nesta tentativa de reação. E o resultado passa também por algumas escolhas de Carpini.

Contra o Mirassol, o primeiro tempo se desenhava equilibrado. A equipe alviverde havia finalizado duas vezes com perigo e os donos da casa tentavam pressionar, especialmente pelos lados do campo. Em uma dessas chegadas, a defesa do Ju não conseguiu cortar e Reinaldo fez o 1 a 0.

O gol de Cristian, nos acréscimos, aumentou a diferença no placar e escancarou uma diferença clara entre os dois times. O centroavante do Mirassol, Cristian, que entrou na vaga de Chico da Costa, foi efetivo e marcou um golaço. Do outro lado, Matheus Babi não conseguia segurar uma bola no ataque e Batalla novamente oscilou muito. A mudança no meio-campo, com a entrada de Giraldo, fez Mandaca render menos.

Depois do intervalo, Carpini ainda insistiu com o centroavante por mais alguns minutos, mas colocou Lucas Fernandes, bem mais participativo no meio-campo, e viu os seus extremas entrarem sem contribuir em praticamente nada. Após o jogo, o treinador chegou a falar em colocar para trás da fila quem não vem contribuindo. Me pareceu um recado claro e direto para Gabriel Veron, que outra vez teve uma atuação muito fraca.