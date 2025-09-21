Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Novo revés
Opinião

O Juventude vai precisar mais do que confiança e organização para deixar o Z-4

Equipe alviverde segue sofrendo gols bobos e pecando muito na construção ofensiva. Assim, perdeu de forma natural para o Mirassol

