Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Brasileirão
Opinião

O Juventude tentará mostrar que não existe o impossível dentro do Alfredo Jaconi

Contra o líder Flamengo, equipe alviverde precisará de um jogo quase perfeito para somar pontos e continuar processo de recuperação na Série A

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS