O Juventude tentará mostrar que não existe o impossível dentro do Alfredo Jaconi

Mandaca vem sendo um dos destaques da equipe de Thiago Carpini. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Será um domingo de futebol em horário nobre, com previsão de clima agradável e a certeza de que o desafio é um dos maiores da temporada. Quando o árbitro Raphael Claus apitar o início de Juventude x Flamengo, o torcedor alviverde só estará confiando em um resultado diferente da derrota para o atual campeão brasileiro por conta do Fator Jaconi, e de uma mística que atravessa as últimas décadas.

Dentro de sua casa, com o apoio da torcida, o Juventude já derrubou muitos gigantes em sua história. E, neste domingo, terá mais uma dessas missões inglórias. Contra a equipe que mais investiu, empilha talentos selecionáveis e tem no futebol vistoso e ofensivo o seu principal pilar, os comandados de Thiago Carpini precisarão fazer um jogo que beire a perfeição.

Poderia aqui falar em jogo de erro zero ou de uma atuação coletiva perfeita. Porém, o primeiro ponto é que o Juventude precisará marcar muito. Competir mais do que o habitual. E, principalmente, ser assertivo quando as chances aparecerem.