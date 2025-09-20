O Juventude mostrou ser capaz de surpreender a sensação do Brasileirão

Gabriel Veron pode ganhar nova oportunidade entre os titulares. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

O Mirassol é, sem dúvidas, o grande case de sucesso do Brasileirão 2025. Quando chegou à elite, muitos imaginavam que o clube do interior paulista apenas disputaria para permanecer na Série A, mas o que se viu até aqui é muito maior do que isso.

O time de Rafael Guanaes compete muito, tem organização e valores individuais, muitos deles preteridos em outros clubes, que se encaixaram perfeitamente para construírem a grande sensação do Brasileirão.

Cabe ao Juventude, neste domingo, tentar surpreender o time paulista. No primeiro turno, ainda na largada da competição, o Mirassol buscou um ponto no Alfredo Jaconi. Agora, os dois trabalhos estão em estágios diferentes e a projeção é de um jogo equilibrado, com muitos duelos táticos interessantes.

O Juventude voltou a ser um time competente fora de casa desde a chegada de Thiago Carpini. Marca muito e tem coragem para jogar. O Mirassol, por sua vez, imprime um ritmo intenso e de muita efetividade quando atua no Maião. Sendo assim, com a confiança em alta dos dois lados, não se pode esperar algo diferente de um grande jogo.

Carpini deve escalar o jovem Bernardo na zaga e tem a volta de Batalla, que pode ser muito importante na construção ofensiva em cima do lateral Reinaldo, sempre perigoso no ataque e com dificuldades na marcação. Nenê deve ser alternativa no banco e não me surpreenderia um meio-campo com quatro jogadores, com a entrada de Lucas Fernandes.