O Juventude desperdiçou uma grande chance contra o fragilizado Inter

As duas equipes seguem na segunda página da tabela. Porthus Junior / Agencia RBS

O empate em 1 a 1 entre Juventude e Inter acabou sendo muito melhor para os visitantes. Não apenas pela situação na tabela, mas pelo que os dois times apresentaram em campo.

A estratégia de Thiago Carpini no primeiro tempo não funcionou. O time ficou lento, com Lucas Fernandes apagado pelo lado esquerdo e Igor Formiga sem protagonismo na direita. Nenê acabou sendo o protagonista do lance do gol adversário, após escorregar no meio-campo. O time se resumiu aos lampejos de Mandaca e não finalizou na meta de Anthoni.

Depois do intervalo, o jogo mudou. Com mais intensidade pelos lados de campo e Gilberto como centroavante, a equipe alviverde empurrou o Inter para trás. Ênio entrou bem, Mandaca assumiu ainda mais o protagonismo e a defesa pouco foi exigida. Porém, faltou qualidade e uma dose de sorte para buscar a virada.

A arbitragem chamou para si o protagonismo desde o começo pela forma como conduziu a partida, picotando o duelo com faltas bobas e ignorando alguns lances importantes do jogo. Dos lances reclamados pelo Juventude, o que acredito ser mais claro é a falta em Ênio, que seria marcada em qualquer outro espaço do gramado, mas foi ignorada por ser na área.