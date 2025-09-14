Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Em Casa
Opinião

O Caxias da primeira fase ainda não chegou no quadrangular decisivo

Equipe grená somou seu segundo ponto na segunda etapa da competição e ficou no 0 a 0 com o São Bernardo

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS