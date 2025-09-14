O Caxias da primeira fase ainda não chegou no quadrangular decisivo

Equipe grená não conseguiu superar o time do ABC paulista. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Em um duelo truncado e onde mostrou muitas dificuldades no setor ofensivo, o Caxias empatou pela segunda vez no quadrangular decisivo da Série C. O tropeço no Centenário está longe de deixar o time fora da briga, mas acende um alerta ainda mais alto para os jogos a seguir. Será preciso mostrar mais qualidade e eficiência.

Na saída do estádio, o sentimento parecia misturar a frustração do resultado com uma dose de desconfiança do torcedor grená, depois de uma primeira fase espetacular. Sem marcar gols nos últimos cinco jogos, o Caxias viu o São Bernardo criar as chances de maior perigo. E, de certa forma, escapou de algo pior.

Leia Mais Caxias fica no empate sem gols com o São Bernardo pelo quadrangular decisivo da Série C

O primeiro tempo foi frustrante. Júnior Rocha repetiu o time e manteve a gestão do grupo como prioridade. Só que, dentro de casa, o meio-campo com Lorran e Vini Guedes, fora de sua função, mostrou novamente ser ineficiente. A bola pouco passava pelo meio-campo e o atacante Iago parecia desconectado do jogo.

No intervalo, com as entradas de Mossoró e Igor Torres, o time melhorou. Depois, veio Giovane Gomez, que mesmo sem ritmo mostrou ter melhor encaixe de camisa 9 do que Welder.

Mesmo com as trocas, o Caxias jogou pouco em relação ao que dele se esperava. Deixou o São Bernardo ditar o ritmo da partida em muitos momentos e só conseguiu pressionar o adversário em alguns lampejos da segunda etapa, especialmente a partir dos latereios e escanteios.

Ainda é pouco para quem chegou como o líder da primeira fase. O Caxias perdeu peças importantes, mas já mostrou que pode jogar mais. E, para isso, o técnico Júnior Rocha precisará entender que, neste momento, é fundamental escolher as melhores peças.