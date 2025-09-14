Mesmo na derrota, há muito o que valorizar no Juventude contra o Flamengo

Emerson Royal (E) fez o segundo gol da partida, no fim do segundo tempo. Porthus Junior / Agencia RBS

O resultado não surpreendeu a ninguém. Afinal, o Flamengo era o grande favorito e confirmou toda a sua capacidade técnica, individual e coletiva, na tarde deste domingo, no Alfredo Jaconi. Derrubou um tabu de 28 anos com sua constelação de estrelas, mas sem ter a vida tão fácil.

O Juventude de Thiago Carpini sabe das suas limitações, mas também não deixa de competir e ter coragem pra jogar. Foi assim durante toda a partida. O Flamengo não sufocou em nenhum momento a equipe alviverde, nem conseguiu as mais de 20 finalizações que tem quase que por média no Brasileirão.

O Juventude saiu de campo derrotado porque teve diante de si um adversário que é muito melhor. Nas individualidades, que ficaram escancaradas no primeiro gol, com o passe perfeito de Saúl pro gol de Arrascaeta, e como conjunto, pelo trabalho bem feito de Filipe Luís.

Porém, o que explica então os aplausos do torcedor do Ju ao final da partida? É que o time de Thiago Carpini consegue fazer os jaconeros terem uma boa perspectiva para o grande desafio da sobrevivência na Série A. E, sinceramente, não é contra o Flamengo o campeonato do Juventude.