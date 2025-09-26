Juventude tem um clássico com cara de decisão na briga contra o Z-4

Carpini (D) mira a quarta vitória sob o comando do time alviverde. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

Em um mês, sete jogos. Do duelo contra o Inter, neste sábado (27), até a partida contra o Grêmio, pela 30ª rodada, a equipe de Thiago Carpini terá uma sequência fundamental na briga para deixar a zona de rebaixamento. E, curiosamente, os dois duelos gaúchos abrem e fecham essa jornada de retomada.

Depois de duas derrotas consecutivas, o Juventude novamente viu alguns rivais se distanciarem na pontuação, e agora terá três confrontos considerados diretos. E o primeiro tem esse impacto diferente, por ser no Alfredo Jaconi e diante de um rival histórico.

Vencer o Inter em casa depois de quatro anos significaria ganhar um novo ânimo para um período que será determinante nesta briga. E, talvez, o grande desafio de Carpini será a retomada do protagonismo em casa, com a busca por um controle de jogo, diante de um adversário que tem qualidade, mas vem em um momento de turbulência. Essa postura, combinada com um resultado positivo, certamente contaminaria positivamente o ambiente para os próximos jogos.