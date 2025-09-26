Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Contra o Inter
Opinião

Juventude tem um clássico com cara de decisão na briga contra o Z-4

Depois de duas derrotas seguidas, equipe de Thiago Carpini terá jogos fundamentais na retomada dentro do Brasileirão

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS