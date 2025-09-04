Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Série C
Opinião

Júnior Rocha e a hierarquia na definição do time do Caxias na primeira decisão

Treinador terá de mudar a característica das peças no meio-campo por conta das lesões de Pedro Cuiabá e Mantuan

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS