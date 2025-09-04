Júnior Rocha e a hierarquia na definição do time do Caxias na primeira decisão

Time caxiense estreia na segunda fase no domingo (7) Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Duas saídas na reta final da primeira fase. E duas lesões envolvendo meio-campistas importantes. Chegou a hora de o Caxias mostrar que o grupo formado para a Série C do Brasileiro tem a profundidade que se imaginava para brigar pelo acesso. São só seis partidas, e cada jogo terá um peso importante na caminhada. O primeiro será contra o Floresta, fora de casa, no domingo (7).

Dentro desse cenário, as dúvidas são naturais e o técnico Júnior Rocha já deixou claro na entrevista desta quinta-feira (4) que vai preservar neste momento a hierarquia de quem "roeu o osso" na primeira fase. Ou seja, reforços como o zagueiro Gustavo Henrique, o meia Mossoró e o centroavante Giovane Gomez vão iniciar como alternativas.

Na zaga, Alisson é o substituto natural de Lucas Cunha. No ataque, Welder recuperou a condição de dono da camisa 9 após a saída de Eduardo Melo. Porém, no meio-campo reside uma grande interrogação. Com Pedro Cuiabá de fora por uma lesão no joelho e o substituto imediato Mantuan também entregue ao departamento médico, o treinador precisará optar por jogadores com características distintas.

O novo contratado Mossoró talvez tenha as características mais próximas do titular, mas o técnico não vai jogá-lo aos leões contra o Floresta. Sendo assim, Lorran e Kelvyn, que oscilaram muito durante a temporada, são as alternativas para manter a hierarquia do trabalho.

É o famoso "não perder o grupo". Só que isso não pode significar uma queda brusca de rendimento coletivo. Será preciso que o escolhido tenha a dimensão da responsabilidade e possa realmente contribuir mais do que vinha fazendo na Série C. E isso vale para Alisson e Welder também.