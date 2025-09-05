Em Horizonte, o primeiro desafio do Caxias será entender o novo começo

Júnior Rocha conquistou quatro vitórias com o time grená fora de casa. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias foi líder, superou todas as expectativas após um começo de temporada oscilante e chega para o quadrangular decisivo do acesso como um dos times a serem batidos. Só que agora, a grande campanha da primeira fase não vale de praticamente nada. Especialmente se levarmos em conta o jogo deste domingo.

No duelo do primeiro contra o oitavo colocado, tudo literalmente começa do zero. O Floresta é o mandante que mostrou força coletiva e também surpreendeu ao deixar para trás alguns times tradicionais de maior investimento. O Caxias, por sua vez, baixou a guarda nas últimas rodadas e precisa retomar o seu futebol competitivo e bem organizado.

E talvez esse seja o grande desafio da primeira rodada. Entender que tudo começa de novo. Para os dois lados.

De nada vai valer a excelente trajetória até aqui se o Caxias não reafirmar a sua condição de boa equipe, de grupo coeso, e que se fortaleceu sob comando de um Júnior Rocha que soube tirar muito de um elenco que chegou a ser taxado de insuficiente.

Agora, chegou a hora da verdade. De mostrar a força da tradição grená, a gana de quem quer voltar à Série B depois de mais de duas décadas. Chegou a hora do torcedor grená fazer a sua parte e, logo ali adiante, na segunda rodada, fazer do Centenário um caldeirão.

Tudo começa do zero, mas o Caxias tem a seu favor a confiança e a força de quem mostrou durante toda a primeira fase que não veio apenas ser figurante na Série C deste ano.