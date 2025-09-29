Da melhor atuação no primeiro tempo à derrota que deixa o Caxias mais longe do acesso

Time paranaense comemora o gol no Centenário. Porthus Junior / Agencia RBS

A noite do Estádio Centenário acabou com uma grande frustração. Diante do maior público do ano, o Caxias fez aquele que pode ser considerado o seu melhor primeiro tempo na Série C. Criou, colocou bola na trave, perdeu chances incríveis. E ficou no 0 a 0.

É bem verdade que o adversário também demonstrava suas virtudes e levava perigo ao gol de Thiago Coelho. Depois do intervalo, o Londrina encaixou a marcação e o time grená caiu de produção. As substituições de Júnior Rocha não surtiram efeito e, em um duelo de detalhes e efetividade, Quirino marcou o gol dos visitantes, que se colocam mais próximos do acesso.

Agora, Londrina e Floresta têm seis pontos, e se enfrentam na próxima rodada no Ceará. Em São Bernardo do Campo, o Caxias joga um mata-mata contra os donos da casa, ambos com três pontos. O caminho pavimentado que poderia ter sido construído no Centenário virou uma estrada de chão, cheia de pedregulhos, especialmente pelo aspecto anímico.