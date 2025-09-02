Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Vale o acesso
Opinião

Chegou a hora de o Caxias retomar a sua identidade nesta Série C

Equipe grená inicia o quadrangular decisivo contra o Floresta, fora de casa, no domingo (7)

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS