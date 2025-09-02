Chegou a hora de o Caxias retomar a sua identidade nesta Série C

Com o apoio do torcedor, Caxias só perdeu um jogo na primeira fase. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

É até natural do ser humano. Após a conquista antecipada de um objetivo, existe o relaxamento, de forma subconsciente. Ninguém vai querer se lesionar ou ficar de fora de uma decisão. Mesmo que se criem novos objetivos, o foco está voltado ao que vem lá na frente.

Foi o que fez o Caxias diminuir o ímpeto nas três rodadas finais da primeira fase. Agora, tudo zera e o campeonato inicia seu momento mais importante. E, dentro desse cenário, o time de Júnior Rocha precisa retomar a sua identidade. Não apenas de jogo, mas de competitividade.

Serão só seis jogos para definir o futuro do clube. E aí não se fala apenas no 2026, mas em toda a reestruturação do Caxias e na mudança de patamar que pode significar um retorno à Série B após mais de 20 anos.

Dentro da competição, Júnior Rocha já mostrou muita competência para fazer com que o grupo de atletas incorporasse o espírito de competitividade necessário para os duelos complicados da primeira fase. Deu muito certo, e foi até acima do esperado, já que o Caxias avançou sem qualquer tipo de susto.