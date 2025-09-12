Chegou a hora de o Caxias esticar a corda e confirmar seu protagonismo

Giovane Gomez pode fazer sua reestreia com a camisa grená. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

A Série C vai afunilando e cada jogo tem um caráter ainda mais decisivo. Diferente das outras divisões do futebol brasileiro, o acesso não é conquistado nos pontos corridos ou em duelos de mata-mata, e isso faz com que, mesmo em um tiro curto no quadrangular, algumas partidas tenham um peso maior. É o caso deste Caxias x São Bernardo no Estádio Centenário.

Ainda é só a segunda rodada das seis que cada equipe terá pela frente nesta segunda fase. Porém, depois de arrancar com um bom empate fora de casa, o time de Júnior Rocha tem uma espécie de jogo de comprovação. Afinal, depois de garantir uma classificação de forma antecipada e liderar boa parte da primeira etapa do campeonato, o momento pede a confirmação do protagonismo, até para espantar qualquer tipo de fantasma ou receio por uma queda de rendimento na hora H.

Diante do seu torcedor, o Caxias tem sido praticamente perfeito. Só foi derrotado pelo Brusque, quando já havia baixado a guarda por conta da situação definida na tabela. Agora, o cenário de decisão, contra um time cascudo e com bons valores, vai testar não apenas a força da equipe grená, mas o poder de decisão, a capacidade de encontrar soluções para vencer, algo que se repetiu tantas vezes nesta Série C.