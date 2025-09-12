Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Série C
Opinião

Chegou a hora de o Caxias esticar a corda e confirmar seu protagonismo

Após liderar a primeira fase, equipe grená tem o primeiro compromisso em casa no quadrangular que define o acesso

