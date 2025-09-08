As lições que o Grêmio deixou para o Juventude no duelo contra o Flamengo

Thiago Carpini conseguiu recuperar a confiança do time alviverde. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

A missão é, provavelmente, a mais difícil que o Juventude terá pela frente no Brasileirão. Segurar o Flamengo, mesmo no Alfredo Jaconi, hoje é um desafio gigante para qualquer clube sul-americano.

Motivado e confiante após a boa sequência desde a chegada de Thiago Carpini, o time alviverde pode se espelhar em outro gaúcho, que conseguiu frear o melhor ataque da competição, no 1 a 1 entre Grêmio e Flamengo, na última rodada, no Maracanã.

As lições daquele jogo são bem claras. E passam também por comportamentos que o Juventude voltou a ter sob o comando de Carpini. Pressão no portador da bola, compactação, organização defensiva e velocidade nos contra-ataques são fundamentais para que o time alviverde possa competir.

É claro que existe a diferença técnica, até por conta do abismo financeiro que envolve as duas equipes, mas dentro das questões táticas e técnicas, o Juventude vai precisar saber o momento certo de pressionar alto ou baixar as suas linhas. A bola muito possivelmente ficará com o Flamengo na maior parte do tempo. O desafio será recuperá-la e agir com qualidade.

Por outro lado, a principal qualidade do Flamengo está justamente em forçar o rede adversário, marcando alto e limitando o jogo adversário. Muitos dos gols surgem justamente por essa pressão, com Arrascaeta, Plata, Samuel Limo e Pedro. Outro ponto de atenção está na saída extremamente qualificada dos zagueiros Léo Ortiz e Léo Pereira, combinada agora com os volantes Jorginho e Saúl. Se eles estiverem confortáveis, tem nível de seleção e ditam o ritmo do jogo.