Vale a torcida por um terceiro time da Serra no Gauchão 2026

Time de Gelson Conte eliminou o Passo Fundo nas quartas de final Porthus Junior / Agencia RBS

Dois jogos separam o Veranópolis do retorno à elite do futebol gaúcho. Depois de 25 anos em sequência na primeira divisão, o time pentacolor chega ao duelo do acesso contra o Inter-SM como um franco atirador. Mas, em um cenário de muito equilíbrio na competição, não dá para colocar favoritismo total para lado algum.

O time de Santa Maria fez um investimento maior e luta para voltar ao Gauchão desde 2012. Também fez uma campanha melhor na reta final da primeira fase e terá a vantagem de decidir em casa. Tem a pressão por ter batido na trave algumas vezes, mas jogadores experientes.

O VEC quase não jogou a competição, montou o time em cima da hora, teve troca de comando na véspera da disputa e chegou desacreditado. Cresceu durante o campeonato e montou um grupo coeso, sem grandes destaques individuais, mas extremamente competitivo. O técnico Gelson Conte faz um grande trabalho e é um dos trunfos para esse momento decisivo, já que sabe os caminhos do acesso.

Tudo começa pelo Antônio David Farina neste domingo e, no caso dos serranos, fazer um bom resultado será muito importante para ter uma tranquilidade maior no Presidente Vargas.

Boa sorte ao VEC!