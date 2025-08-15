Um novo turno para o Juventude mudar sua cara longe de casa

Equipe de Thiago Carpini terá seu primeiro jogo fora de casa no segundo turno. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Para ter chances reais de permanecer na Série A em 2026, o Juventude precisará mudar a sua rotina de derrotas longe de casa. Agora sob o comando de Thiago Carpini, a primeira dessas oportunidades vem justamente diante de um rival muito bem conhecido pelo treinador.

Carpini conhece como poucos as qualidades e dificuldades do seu ex-clube. E talvez esteja nesse trunfo a esperança do segundo resultado positivo em sequência para o Verdão.

O cenário apresenta dois times dentro do Z-4, com desfalques importantes e precisando pontuar. Ou seja, o desenho para a partida que abre o returno é de um duelo tenso, competitivo e definido em detalhes. E está aí um dos pontos a serem observados pela equipe alviverde. Fora de casa, o Juventude tem sido presa fácil, especialmente ao sair atrás do placar. No primeiro turno, sofreu goleadas impiedosas, sem ter poder de reação.