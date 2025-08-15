Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Brasileirão
Opinião

Um novo turno para o Juventude mudar sua cara longe de casa

Contra o Vitória, equipe de Thiago Carpini buscará pontuar pela primeira vez como visitante

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS