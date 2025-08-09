Um gol para coroar um dos melhores jogadores do Caxias nesta Série C

Alan fez seu primeiro gol com a camisa grená. Porthus Junior / Agência RBS

São muitos os detalhes a serem valorizados e os destaques em uma campanha tão espetacular como a que o Caxias tem feito nesta Série C do Brasileiro. Com o 1 a 0 sobre o ABC, são 12 vitórias em 16 partidas. Incríveis 75% de aproveitamento.

Neste sábado (9), o time de Júnior Rocha não fez seu melhor jogo. Teve dificuldades para criar contra um rival bem organizado e que tinha atacantes perigosos e experientes. Thiago Coelho, de novo, foi decisivo para que o time chegasse ao segundo duelo sem sofrer gols.

E, quando tudo indicava que o 0 a 0 não sairia do placar, e o Caxias empataria pela primeira vez na competição, uma mexida do treinador foi decisiva. Sacou um volante e colocou um meia. Yann fez o time ser mais agressivo, junto com Douglas Skilo e Welder. E dois deles participaram efetivamente do gol. Yann na cobrança de escanteio e Welder no desvio para a pequena área. Lá estava um jogador que merecia muito marcar pela primeira vez com a camisa do Caxias.

Alan tem sido um dos atletas mais regulares e eficientes do grupo nesta Série C. Tem qualidade para jogar e imposição lá atrás. Faltava o gol. E ele veio na reta final da partida deste gelado sábado, com um leve toque de pé direito. O gol da oitava vitória em oito jogos no Centenário.