Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Mudou pra melhor
Notícia

Thiago Carpini prometeu e cumpriu sua primeira missão no retorno ao Juventude

Na vitória sobre o Corinthians, treinador mandou a campo um time sem novidades na formação, mas com jogadores rendendo mais do que vinham apresentando

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS