Thiago Carpini prometeu e cumpriu sua primeira missão no retorno ao Juventude

Nenê (E) e Babi (C) saíram do banco e participaram efetivamente do segundo gol do Ju. Porthus Junior / Agencia RBS

Na apresentação em seu retorno ao Juventude, o técnico Thiago Carpini reafirmou a confiança que tinha no grupo de jogadores que estavam no Alfredo Jaconi, e falou em retomada de confiança e na recuperação de quem ali estava. O principal reforço seria esse.

E foi exatamente o que se viu na reestreia do comandante, diante do Corinthians. A vitória por 2 a 1, teve gols de Taliari e Matheus Babi, mas muitas foram as peças que se destacaram por mostrar em campo uma atitude muito diferente daquela que apresentaram em jogos anteriores.

O próprio Taliari mostrou estar mais à vontade em campo, seja como um meia-atacante ou, depois da saída de Gilberto, atuando mais adiantado. Porém, os dois jogadores que mais chamaram a atenção estavam no meio-campo: Mandaca e Jadson. Firmes na marcação e com qualidade para jogar, os dois foram peças fundamentais na construção de um time mais competitivo e aguerrido.

Carpini provou que o problema do Juventude não estava em atuar com três atacantes ou três volantes. A questão tática vai se sobressair se houver comprometimento e organização, dois pilares do confronto no Alfredo Jaconi.