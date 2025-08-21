Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Grande atuação
Opinião

Thiago Carpini e seus comandados deram uma aula de como marcar o Vasco

Juventude somou sete pontos em nove disputados sob o comando do treinador, e pode deixar a zona de rebaixamento no domingo

