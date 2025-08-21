Thiago Carpini e seus comandados deram uma aula de como marcar o Vasco

Nenê abriu o placar e não comemorou, em um "Foi mal aí, Vascão" Porthus Junior / Agencia RBS

Neymar deve ter ficado com inveja. Se o craque do Santos viu o jogo desta noite, no Alfredo Jaconi, viu uma verdadeira aula de como marcar o Vasco. Bem diferente do que aconteceu no Morumbis, na rodada anterior, quando o time santista ofereceu espaços generosos na goleada dos cariocas por 6 a 0.

O Juventude de Thiago Carpini mostrou uma atitude completamente oposta. Linhas compactas, competitividade e eficiência na hora em que tinha a bola. Foi uma vitória da força coletiva, de um conjunto que se fortalece a partir do crescimento das individualidades.

Claro que o gol logo cedo ajudou a construir a vitória por 2 a 0, mas o Juventude, em nenhum momento, viu o resultado sob risco. Pelo contrário. No segundo tempo, enquanto o Vasco tinha uma posse de bola improdutiva, e o número foi de 77% no total do jogo, o Verdão atacava de forma vertical e com muita intensidade.