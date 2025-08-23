O melhor momento para o Juventude encarar o campeão brasileiro e da América

Thiago Carpini tentará manter os 100% de aproveitamento no Jaconi. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

De um lado, o atual campeão da América. Do outro, o time que briga para permanecer na elite do Brasileirão. Não há dúvidas sobre quem é o favorito ao se comparar os investimentos e as campanhas recentes de Botafogo e Juventude.

Porém, o futebol não se faz pelo favoritismo, e talvez esse seja o seu principal encanto. No recorte do momento atual, o Juventude vem embalado na Série A. Sob o comando de Thiago Carpini, venceu Corinthians e Vasco e empatou, fora de casa, com o Vitória.

Já o Botafogo vem de derrota no Brasileirão para o Palmeiras e foi eliminado pela LDU, no Equador, na quarta-feira à noite. Além da longa viagem de volta, o time carioca ainda busca encontrar uma identidade sob o comando de Davide Ancelotti. Algumas peças importantes do time campeão da Libertadores e do Brasileiro em 2024 saíram e o clube de John Textor investiu forte para manter o alto nível. A oscilação é até natural do trabalho.

E ainda existe outro fator que pode favorecer ao Juventude. Na próxima quarta-feira, o Botafogo, que dificilmente brigará pelo título do Brasileirão, tem um clássico contra o Vasco na abertura das quartas de final da Copa do Brasil. Pode até preservar peças no Alfredo Jaconi.