O interessante método do Caxias de criar e superar metas na Série C

Time grená venceu 11 das 15 partidas que teve pela Terceira Divisão. Porthus Junior / Agencia RBS

Com 100% de aproveitamento dentro do Centenário, classificação garantida com quatro rodadas de antecedência e praticando um futebol convincente, o Caxias poderia muito bem baixar a guarda nesta reta final da primeira fase da Série C. Mas um dos méritos do trabalho de Júnior Rocha, desde que ele chegou ao clube, é estabelecer um discurso de pés no chão, mas com metas a serem alcançadas.

Isso mobiliza a todos, do torcedor ao jogador que entra em campo ciente de que ainda não conquistou nada. E é justamente o que acontece com o Caxias. Mesmo que avance com uma campanha impecável na primeira fase, o grande desafio ainda está por vir.

No sábado, contra o ABC, o time grená pode dar mais um passo importante para aquele que seria considerado o último passo da primeira fase, a confirmação da liderança e da vantagem de possivelmente decidir o acesso em casa.

Além disso, o confronto tem um aspecto anímico diferente, por tudo o que o ABC fez na temporada passada para prejudicar o clube grená. Além disso, é um dos rivais que impediram o acesso do Caxias em anos anteriores, na disputa da Série D.