O duelo, tático e anímico, que faz de Juventude x Vasco um grande jogo

Carpini quer manter o nível de concentração do time para seguir subindo na tabela. Gabriel Tadiotto / E.C. Juventude / Divulgação

Embalados para se distanciar o mais rápido possível do Z-4. Juventude e Vasco entram em campo para o jogo atrasado da 14ª rodada, no Alfredo Jaconi, com a confiança em alta.

O time alviverde buscou um empate que parecia improvável em Salvador, segue sem perder sob o comando de Thiago Carpini e retomou a credibilidade com o seu torcedor, abalada pela sequência de insucessos longe de casa no primeiro turno.

Já o Vasco vinha de altos e baixos, e uma certa turbulência sob o comando de Fernando Diniz. Só que tudo mudou depois dos 6 a 0 aplicados no Santos, no Morumbi.

Neste encontro desta quarta-feira, o primeiro ponto será justamente o aspecto anímico do duelo. Virá o Vasco com um certo salto alto após a goleada no domingo? O Juventude, com desfalques e suas limitações, conseguirá manter o mesmo ímpeto das duas partidas anteriores?

As respostas dessas questões se entrelaçam com o aspecto tático do confronto. Thiago Carpini chegou e retomou a postura agressiva de marcação, de encurtar espaços no Juventude. Fernando Diniz tem uma estratégia toda peculiar de passes curtas, aproximação de linhas em um lado do gramado e verticalização.