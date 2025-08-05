O desafio de Thiago Carpini começa por estancar os problemas da defesa do Juventude

Treinador volta ao clube após um ano e sete meses. Gabriel Tadiotto / E.C.Juventude/Divulgação

Confirmado como técnico para a sequência da Série A do Brasileiro, Thiago Carpini chega ao Juventude com uma missão inicial: fazer o time sofrer menos gols. Principalmente fora de casa, a equipe tem vazado de todas as formas, uma verdadeira peneira.

No duelo franco e aberto contra o Santos, os dois ataques criavam como queriam. A diferença esteve justamente na qualidade e no aproveitamento dos paulistas, que fizeram 3 a 1. Mas poderia ter sido, facilmente, um 5 a 4.

E o problema não se restringe aos dois zagueiros ou ao goleiro. O Juventude se expõe em erros individuais na saída de bola, mas também, quando jogou mais retraído em outras partidas, tinha dificuldades de competir, de fechar espaços, de deixar o adversário com a bola desconfortável.

O Juventude de Thiago Carpini precisará de uma revolução estratégia e estrutural para virar a página. E isso também passa pelos reforços pontuais solicitados pelo treinador, no gol, na lateral direita, na zaga e no meio-campo.