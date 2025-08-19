O Caxias só empatou em Tombos porque fez uma escolha correta

Em jogo de poucas oportunidades, time grená ficou no empate. Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

Foi uma partida sofrível. Fraca tecnicamente e com muitos erros de lado a lado. E, pelo que se viu em campo no Almeidão, em Tombos, o 0 a 0 não poderia deixar de ser o resultado entre Caxias e Tombense. O primeiro empate na competição, muito por conta de uma opção, ao meu ver, acertada.

Depois de uma viagem longa e difícil, o técnico Júnior Rocha fez uma escolha. Colocou em campo um time reserva e observou mais jogadores, de olho nos quadrangulares decisivos. Alguns aproveitaram mais do que outros. Mesmo com uma qualidade abaixo, o time se manteve organizado e num mesmo padrão tático.

Certamente, a impressão é de que se tivesse com força máxima o Caxias teria vencido outra vez como visitante. Mas essa não era a principal preocupação para um jogo que tinha um cenário completamente diferente, seja pelo adversário, lanterna da Série C, pela campanha grená ou por toda a logística complicada.

Sabendo que a liderança da primeira fase não vai escapar, o momento é propício para observações e, principalmente, para não deixar ninguém pelo caminho.