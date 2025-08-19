Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Sobrando na Série C
Opinião

O Caxias só empatou em Tombos porque fez uma escolha correta

Técnico Júnior Rocha optou por rodar equipe e escalou uma formação reserva no duelo desta segunda-feira (18)

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS