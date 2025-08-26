Não vai ter caminho fácil para o Caxias, mas ele deve escapar de algumas pedreiras

Time do atacante Welder encara o Maringá na última rodada. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Restando uma rodada para o final da primeira fase da Série C, o Caxias é o único dos classificados que já tem a posição definida e entrará no jogo contra o Maringá apenas esperando pelas demais definições. Nos quadrangulares, não existe um caminho fácil, mas dá pra escapar de algumas pedreiras.

Com campanhas em crescimento e logo atrás na tabela, Ponte Preta e Náutico muito provavelmente ficarão na outra chave. Outro adversário tradicional e perigoso é o Guarani, que hoje ocupa a sexta posição e estaria dentro do grupo com sua maior rival de Campinas. Na última rodada, encara o rebaixado Tombense e deve confirmar a sexta colocação.

Já pensando no futuro grená, Londrina e São Bernardo, quarto e quinto colocados hoje, estão com um pé e meio no Grupo A. Um deles avançaria para a terceira posição em caso de vitória, tropeço do Náutico, e tirando um grande saldo de gols. Tanto o time paranaense como o do ABC paulista são adversários de bom investimento e qualidade, mas que não tem o mesmo peso nacional dos três antes citados.

A grande disputa da rodada decisiva fica para a sétima e oitava posição. Brusque e Ituano dependem só de si, mas tem duelos difíceis. Ao meu ver, o time paulista seria uma ótima opção para o caminho do Caxias, que poderia, por exemplo, ter de encarar viagens mais longas para jogar contra Floresta, Botafogo-PB ou Confiança-SE. Outra opção interessante seria o Figueirense-SC, que também segue na briga.