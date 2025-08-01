Caxias vai leve e muito confiante para Erechim

Equipe grená segue com 100% de aproveitamento no Centenário. Porthus Junior / Agencia RBS

Sem a pressão pelo resultado, mas com o foco de quem já traçou a liderança como um novo objetivo, o Caxias vai encarar o Ypiranga, em Erechim, leve. Afinal, a responsabilidade e o peso do confronto estão do lado mandante, que ainda precisa pontuar para chegar à próxima fase.

O Caxias, por mais que ainda não tenha a vaga de forma matemática, sabe que já está nos quadrangulares e agora precisa estabelecer esses novos desafios. Permanecer na primeira posição é um deles, mas sem precisar sofrer por conta disso. Ao mesmo tempo, o discurso de cada atleta durante a semana e da própria comissão técnica deixam claro que o foco se mantém, independentemente da vantagem na ponta.

Na entrevista coletiva pré-jogo, o Júnior Rocha chegou a dizer que não pretende inventar nada, até porque o simples tem dado certo. E talvez esse seja um dos conceitos que validam a ótima campanha do time na competição. Com uma base fortalecida, quem entra sabe exatamente a sua função, e fica mais fácil de ajudar, trazer o algo a mais.