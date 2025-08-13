As três letrinhas que podem atrapalhar a retomada do Juventude no Brasileirão

O momento de retomada do Juventude no Brasileirão passa não apenas por um ambiente mais favorável dentro de campo, com a chegada de Thiago Carpini. O clube precisa ter todos remando o barco para o mesmo lado.
E, neste cenário, um assunto que incomodou na largada da competição nacional não pode ser, outra vez, motivo de preocupação. Um dia após a vitória sobre o Corinthians, a SAF voltou a ser pauta, por conta da reunião do Conselho Deliberativo.
Antes de tudo, é preciso que o torcedor do Juventude tenha claro o que foi encaminhado na reunião e o andar das coisas. Continuar conversas com determinada empresa não é ter uma proposta concreta. Nem tampouco a certeza de que o Juventude vai virar SAF. Especialmente nas redes sociais, borbulham números e teses que já preveem um final trágico de um possível negócio.
E, neste momento, especular, colocar os números e perspectivas de uma possível concretização de proposta, que certamente não vai se definir neste ano, não ajudam em nada. Só criam a turbulência interna.
Ao que me parece, o assunto segue em debate, mas sem avanços concretos. Existe uma proposta, avaliações e muito ainda por ser discutido até que a SAF realmente possa ser um tema definitivo, com um desfecho ou não.
Por agora, me parece que existe a necessidade de os dirigentes e o clube alviverde como um todo ajustem a comunicação e abordem claramente sobre o tema, para que ele não ganhe novamente uma dimensão que venha a atrapalhar o Juventude no segundo turno do Brasileirão.