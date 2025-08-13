As três letrinhas que podem atrapalhar a retomada do Juventude no Brasileirão

Torcedores do Verdão ainda esperam uma melhor comunicação do clube sobre o assunto. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O momento de retomada do Juventude no Brasileirão passa não apenas por um ambiente mais favorável dentro de campo, com a chegada de Thiago Carpini. O clube precisa ter todos remando o barco para o mesmo lado.

E, neste cenário, um assunto que incomodou na largada da competição nacional não pode ser, outra vez, motivo de preocupação. Um dia após a vitória sobre o Corinthians, a SAF voltou a ser pauta, por conta da reunião do Conselho Deliberativo.

Antes de tudo, é preciso que o torcedor do Juventude tenha claro o que foi encaminhado na reunião e o andar das coisas. Continuar conversas com determinada empresa não é ter uma proposta concreta. Nem tampouco a certeza de que o Juventude vai virar SAF. Especialmente nas redes sociais, borbulham números e teses que já preveem um final trágico de um possível negócio.

E, neste momento, especular, colocar os números e perspectivas de uma possível concretização de proposta, que certamente não vai se definir neste ano, não ajudam em nada. Só criam a turbulência interna.

Ao que me parece, o assunto segue em debate, mas sem avanços concretos. Existe uma proposta, avaliações e muito ainda por ser discutido até que a SAF realmente possa ser um tema definitivo, com um desfecho ou não.