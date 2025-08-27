As opções de estratégia para Thiago Carpini no Castelão passam por Nenê

Treinador vai para o quinto jogo no time alviverde. Ulisses Castro / Agencia RBS

No segundo jogo sob o comando de Thiago Carpini fora de casa, o torcedor do Juventude deve se perguntar: qual será a estratégia do treinador diante do Ceará?

Afinal, nos quatro duelos até aqui, o desenho tático tem sido bem semelhante, com dois atacantes atuando centralizados, dois volantes e dois jogadores fechando os lados de campo. Porém, o que mudam são as peças e as características de cada um.

Nos jogos em casa, contra Vasco e Botafogo, Nenê foi titular. E protagonista. Ao lado de Taliari, de grande movimentação, consegue recompor dentro do possível e faz com que Mandaca precise fechar mais o lado esquerdo, enquanto Batalla tem a mesma missão do outro lado. O time mostrou-se bem encaixado.

Já contra o Vitória, por mais que o jogo tenha mudado completamente após a expulsão de Cipriano, a ideia era ter Batalla por um lado e Veron, como um segundo atacante, mas que também poderia fechar mais a subida do lado-direito adversário. Isso, de certa forma, faz com que Mandaca possa atuar centralizado em alguns momentos e deixe o time mais veloz. Só que aí não tem a qualidade do camisa 10.

Sendo assim, a definição para o jogo contra o Ceará passa muito por Nenê. Se ele iniciar, o time deve ser quase o mesmo que jogou contra os cariocas, talvez com Marcelo Hermes na lateral esquerda. Se o meia ficar como opção pro segundo tempo, Veron e Ênio surgem como alternativas.

Outra ideia, talvez para o futuro ou em jogos contra os principais times do Brasil, seja ter Lucas Fernandes ou até o novo contratado Sforza junto com a formação dos três volantes, trazendo mais consistência e povoando o setor.