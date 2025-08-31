A mudança de saco de pancadas para um Juventude competitivo fora de casa 

Mandaca comemora o gol na Arena Castelão. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

As peças são praticamente as mesmas. Mas, dois nomes que chegaram mais recentemente foram fundamentais para o Juventude vencer pela primeira vez fora de casa no Brasileirão.

No 1 a 0 sobre o Ceará, além da grande atuação do goleiro Jandrei, é necessário, novamente, destacar o trabalho de Thiago Carpini para mudar a forma do time jogar no segundo tempo. E, por que não dizer, quando atua longe do Alfredo Jaconi.

O primeiro ponto fora de casa foi em um cenário totalmente adverso, após a expulsão logo cedo contra o Vitória. Agora, contra o Ceará, em um duelo de detalhes e de reencaixe da marcação após os ajustes do intervalo, o Juventude sofreu, jogou, competiu muito e foi premiado no fim. Mais uma grande assistência de Reginaldo e o gol de Mandaca, um dos mais regulares da equipe neste Brasileirão.