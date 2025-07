Qual será o Juventude da retomada do Brasileirão?

Caíque (C) está à disposição para a partida válida pela 13ª rodada, mas pode não iniciar entre os titulares. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

A principal mudança não estará propriamente na fotografia. Serão, no máximo, duas novidades na formação que entrará em campo diante do Sport, na segunda-feira (14), pela 13ª rodada do Brasileirão. Sendo assim, o que dá para esperar do Juventude nesta retomada da competição?

Claudio Tencati teve um período considerável para organizar a equipe no período. E nas entrevistas dos atletas e do próprio treinador foi possível identificar que o primeiro foco esteve em ajustes defensivos. Afinal, o Ju precisar sofrer menos gols.

E talvez um dos pontos de maior preocupação do torcedor esteja justamente relacionado a esse fato. O Juventude não conseguiu ainda trazer o desejado goleiro experiente de Série A. Vai com Gustavo para o jogo diante do Sport, esperando que ele possa dar uma maior confiança aos companheiros.

No restante do time, Marcelo Hermes chega como titular inquestionável, seja na lateral ou mais adiantado. E, ao que tudo indica, Hudson vai iniciar diante do Sport, na vaga de Caíque. Foi assim que Tencati observou o time nos três testes dos últimos dias.

Lucas Fernandes, Gabriel Veron e Rafael Bilu deverão ganhar oportunidades com o decorrer das rodadas. Mas, independentemente das peças, o que se imagina para essa retomada está muito mais voltado ao aspecto anímico. O Juventude precisará mudar drasticamente seu comportamento em campo, seja pra defender ou atacar os adversários.