O Caxias perdeu quando e onde poderia perder

O Caxias perdeu quando podia. Mesmo com o resultado nos Aflitos, não deixa a liderança da Série C do Brasileiro e continua em situação confortável para confirmar a sua classificação aos quadrangulares decisivos para o acesso.

Ao mesmo tempo, todo jogo nesta reta final deixa lições importantes para a próxima fase, sejam elas positivas ou negativas. E um ponto de atenção foi a queda de rendimento do time grená na segunda etapa diante do Náutico.

Após um primeiro tempo seguro e consistente, o time grená viu o adversário crescer de produção e envolver a sua defesa, especialmente pelo lado esquerdo ofensivo, com Vinícius e Hélio Borges. Em um jogo de detalhes, a bola parada funcionou e fez o Náutico abrir o placar e ganhar moral. Poderia ter feito ainda mais, mas só ampliou em um lance no qual o desvio na defesa tirou Thiago Coelho da jogada.

Dentro do contexto do campeonato, a derrota nos Aflitos é completamente natural. E pouco vai se falar dela se o Caxias mostrar um poder de reação logo ali na frente, no confronto direto pela liderança contra a Ponte Preta. É jogo para o Estádio Centenário contar com um grande público no domingo à tarde.