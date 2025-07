O Caxias embalou e só faz o torcedor repetir: Segue o líder! 

Iago (11) fez um dos gols do Caxias diante do CSA. Vitor Soccol / Caxias / Divulgação

O torcedor grená é ressabiado por natureza. E alguns até podem pensar que a boa fase é passageira. Mas, diante de uma arrancada tão poderosa na Série C, não há nenhum deles que não esteja repetindo com o sorriso largo e a confiança em alta: Segue o líder!

A vitória sobre o CSA, em Alagoas, só reafirmou aquilo que já vem se falando do Caxias. Mais corajoso fora de casa, o time de Júnior Rocha até tem sofrido mais do que o ideal defensivamente, mas compensa com efetividade e confiança no ataque.

No Rei Pelé, os dois gols logo cedo mudaram o panorama da partida. Fruto de marcação alta, imposição e eficiência. Depois, o jogo transcorreu equilibrado e, mesmo quando o CSA foi melhor, no segundo tempo, prevaleceu a organização tática do Caxias e a estrela do goleiro Thiago Coelho.

E tem sido assim nas últimas partidas, dentro e fora de casa. O Caxias encontra formas de ser uma equipe competitiva e letal. Se tem sofrido alguns gols bobos, acha a resposta na base da força, da coragem e da persistência.