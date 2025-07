As derrotas longe de casa só aumentam a pressão no Juventude dentro do Jaconi

Veron deve ser titular pela primeira vez nesta quinta-feira (24) Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

A missão do Juventude de permanecer na Série A do Brasileiro sempre passou muito pelo seu desempenho no Estádio Alfredo Jaconi. Neste ano não seria diferente.

O problema é que, longe de casa, a equipe alviverde sequer tem conseguido pontuar. Com isso, ingressou cedo no Z-4 e viu aumentar sobre si a pressão em cada duelo, especialmente como mandante. Cada jogo diante do torcedor passa a ser ainda mais decisivo por conta das goleadas e das atuações ruins como visitante.

Até mesmo jogos diante dos gigantes, como é o caso do São Paulo, passam a ter um peso diferente. Fosse em outro momento, um empate não seria ruim. Diante do atual cenário, e com dois jogos, contra Bahia e Santos, longe de Caxias do Sul em sequência, vencer é quase uma obrigação para manter-se próximo na briga para sair da zona de rebaixamento.