A história se repetiu e o Juventude sucumbiu fora de casa

Foram seis gols contra o flamengo. Cinco contra o fortaleza. Quatro do Cruzeiro e mais três do Inter. Em quatro dos seis jogos fora de casa o Juventude sofreu 18 gols. É um número absurdo para quem luta para não cair.

A qualidade do Cruzeiro prevaleceu e Kaio Jorge mostrou porque é o grande destaque do Brasileirão até aqui ao comandar a largada para a vitória. No segundo tempo, já com Gabriel Veron em campo, o Juventude ganhou uma peça de mais velocidade e habilidade, mas seguia sem criação. E errou individualmente. Duas vezes com Marcos Paulo.