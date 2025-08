A esperança do Juventude passa pela volta de Thiago Carpini

Sendo assim, a esperança do torcedor do Juventude para a permanência na elite, após a demissão de Claudio Tencati, tem nome e sobrenome: Thiago Carpini.

Ao mesmo tempo, pelo que Carpini fez no Alfredo Jaconi e também no Vitória, no ano passado, com a permanência na Série A, é quem se mostra mais capaz para o tamanho do desafio.