Uma vitória para mostrar que o Caxias pode sonhar alto na Série C

Calyson brilhou com três gols, todos no primeiro tempo.

Se havia algum tipo de dúvida após as duas derrotas fora de casa, o Caxias de Júnior Rocha tratou de recolocar os potes no lugar. Diante do Londrina, que estava invicto, mais uma atuação consistente e com resultado positivo dentro do Estádio Centenário.