Por um desempenho melhor longe de casa

Júnior Rocha venceu uma de três partidas disputadas fora de casa. Vitor Soccol / Caxias / Divulgação

Na entrevista coletiva que antecedeu o duelo contra o Londrina, o técnico Júnior Rocha chegou a comentar sobre o incômodo pela diferença de rendimento (e de resultados) do Caxias dentro e fora de casa nesta Série C. Falou, inclusive, que isso era um assunto tratado com a psicóloga do clube.

Após duas semanas de preparação, o time terá mais um importante compromisso como visitante, diante do Botafogo-PB. Viagem longa, clima diferente e um adversário que costuma ter um apoio forte das arquibancadas são alguns dos ingredientes do duelo diante do 13º colocado da competição.

Pela situação dos dois clubes na tabela, o Caxias poderia ser considerado favorito. Porém, a Série C é uma competição muito igual, e o jogo mais recente do Grená longe de casa, diante do Itabaiana, é uma boa lição disso.

Por outro lado, se tiver um desempenho mais próximo do que consegue no Centenário, onde tem 100% de aproveitamento, o Caxias tem totais condições de, pelo menos, pontuar. Chegando na metade do primeiro turno, a equipe de Júnior Rocha já mostrou que pode brigar na parte de cima da tabela.